شكرا لقرائتكم خبر عن كلاتنبرج يجتمع بمدربى الأندية قبل انطلاق الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مارك كلاتنبرج، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، اجتماعا مع مدربى الأندية قبل انطلاق الدورى الممتاز لإطلاعهم على ما تم عمله لتطوير منظومة التحكيم قبل الدورى الجديد.

ومنح المجلس الإنجليزى مارك كلاتنبرج صلاحيات اختيار معاونيه فى اللجنة الموسم المقبل، بعدما عمل مع لجنة الحكام الحالية فى المباريات الأخيرة عقب رحيل عصام عبد الفتاح.