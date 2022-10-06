شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى على بعد خطوات من ضم ظهير الاتحاد السكندرى والإعلان خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر أن مسئولى المصرى يضعون الرتوش النهائية لضم هشام صلاح ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مؤكداً أن اللاعب على بعد خطوة من ارتداء قميص الفريق البورسعيدى.

وأكد المصدر لـ"الخليج 365" أن بيراميدز دخل فى صفقة هشام صلاح لكن عرض المصرى كان الأكثر جدية بعدما أرسل مسئوليه فاكساً رسمياً إلى نظرائهم فى سيد البلد لضم اللاعب، وهو ما وافق عليه الطرفان ويتبقى فقط إنهاء بعض التفاصيل للإعلان عن الصفقة بشكل رسمى.

من ناحيى أخرى ينهى الاتحاد معسكره المغلق المقام حالياً في الإسكندرية يوم السبت المقبل استعدادا لبدء الموسم الجديد من مسابقة الدورى المصرى الممتاز والمقرر انطلاقه 18 أكتوبر الجاري بعدما وقف الصربى زوران مانولوفيتش المدير الفني لسيد البلد على مستوى معظم اللاعبين.

ويختتم الاتحاد السكندرى معسكره المقام حاليًا بالإسكندرية بمواجهة سموحة يوم السبت المقبل 8 أكتوبر الجاري في إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد المقرر انطلاقه 18 أكتوبر الجاري.

ووقع اختيار المدير الفني الصربي زوران على 6 لاعبين من الناشئين ليكونوا ضمن الفريق الأول خلال المعسكر المغلق المقام حاليًا بالإسكندرية، وضم المدير الفني جميع الصفقات الجديدة، بجانب لاعبي الفريق المقيدين بالقائمة الأولى عدا الذين طلب استبعادهم ويأتي الأربعة لاعبين الناشئين الذين قرر زوران الاستعانة بهم هم محمود بسيونى وبلال السيد ومصطفى إبراهيم وعموري، ومحمد فارس وإيتو.

أكد الصربى زوران مانولوفيتش ، أن الباب مفتوح أمام شباب النادى لينضموا لصفوف الفريق فى المراحل المقبلة حال إثبات أنفسهم وتقديم مستويات جيدة.