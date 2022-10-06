شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة يظهر بقميص تدريبات الأهلى فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر محمد مجدى أفشة لاعب الأهلى صورة بقميص تدريبات الفريق الأحمر فى الموسم الجديد، المكون من اللون الأسود عبر ستورى على حسابه الشخصى على موقع إنستجرام.

وأعلنت الشركة الراعية لقميص الأهلى عن القميص الجديد للفريق الأحمر فى الموسم الجديد، بينما لم تكشف عن الزى البديل حتى الآن.

وتُغادر بعثة فريق الكرة بالنادى الأهلى القاهرة، اليوم الخميس، فى طريقها إلى تونس لمواجهة إتحاد المنستيرى يوم الأحد المقبل فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويترأس البعثة العامري فاروق نائب رئيس النادي ومن المقرر أن يخوض الأهلي 3 تدريبات في تونس قبل اللقاء المرتقب الذي سيُقام في الثالثة عصراً بتوقيت تونس ، الرابعة بتوقيت القاهرة وهو اللقاء الأول للمارد الأحمر في الموسم الجديد فيما تقام مباراة العودة بالقاهرة يوم 15 أكتوبر الجاري بنسبة كبيرة على أن يبدأ الفريق بعدها منافسات الموسم الجديد للدوري المصري ثم يلتقي مع الزمالك يوم 28 أكتوبر الجاري في السوبر المحلي بالإمارات.

وإستعد الأهلي للموسم الجديد من خلال التدريبات اليومية بالتتش وبفرع النادي بمدنية نصر وخوض 3 مباريات ودية بإستاد الأهلي والسلام أمام بتروجت وأسوان وطلائع الجيش حيث فاز في الأولى والثانية (5_1) و(2_1) على التوالي وتعادل سلبياً في الثالثة.