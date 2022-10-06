شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى ورد ستار فى ربع نهائى أفريقيا لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الأهلى، اليوم الخميس، مباراة مهمة فى منافسات دور ربع نهائى بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد التى تستضيفها تونس، حيث يلتقى الأهلى مع رد ستار الإيفوارى.





موعد مباراة الأهلى و رد ستار

تقام مباراة الأهلى ورد ستار الإيفوارى فى تمام الثانية عشر ظهرا بتوقيت القاهرة.

نجح الأهلى بالدور الأول فى تحقيق الفوز على كل من فلاورز البنينى ثم عين توتة الجزائرى وجى أس كى الكونغولى و أخيرا الترجي التونسى، ويخوض الأهلى والزمالك منافسات البطولة بدوافع مختلفة، ويطمح الفارس الأبيض فى مصالحة جماهيره بعد خسارة لقب البطولة العربية مؤخرا لحساب التوجى التونسى، والتى حرمته من المشاركة فى كأس العالم للأندية "سوبر جلوب"، فضلا عن أنه يطمح فى مواصلة التربع على العرش الأفريقى بالأكثر تتويجا حيث توج باللقب 12 مرة من قبل.

أما الأهلى فيسعى لرد اعتباره، خاصة فى ظل خسارة السوبر المحلى فى بداية الموسم من الزمالك على صالة حسن مصطفى، لا سيما أن الأهلى يحاول الاستفادة القصوى من هذه البطولة قبل المشاركة فى السوبر جلوب شهر أكتوبر المقبل.

حصل الأهلى على اللقب من قبل 5 مرات أعوام 1985 و 1993 و 1994 و 2012 و 2016.