شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف تطورات صفقة مارسينيو مع الأهلى وصفقات الزمالك المتبقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير تطورات مفاوضات الأهلى مع نادى كاواساكى فرونتال اليابانى بشأن التعاقد مع البرازيلى مارسينيو، مؤكدا أن الأهلى على وشك أن ينهى صفقة مارسينيو والتفاوض حاليا على القيمة المالية وطريقة السداد.

وقال فى تصريحات خلال برنامجه "مع شوبير" على إذاعة أون تايم سبورت أن الأهلى مصمم على إبرام صفقة مارسينيو قبل غلق باب القيد الصيفى، باعتباره المطلب الأول للسويسرى مارسيل كولر.

وتابع: "كل الأمنيات للأهلى بالعودة من تونس فائزا اوالتعادل على أقل تقدير لأن الاتحاد المنستيرى فريق صعب والجهاز الفنى للأهلى شاهد أكثر من 3 مباريات للفريق التونسى ويعلم نقاط قوته والأهلى قادر على تخطى العقبة.

وفيما يخص الزمالك، أوضح شوبير أن الزمالك يضع برنامجا بدنيا لتجهيز سامسون اكينيولا تحت إشراف مخطط الأحمال ولا يزال شيكابالا بعيدا عن اللحاق بمباراة فلامبو البوروندي.

وعن صفقات الزمالك أشار إلى أن هناك صفقتين على وشك دخول الزمالك قريبا، الأولى عمرو السيسي لاعب طلائع الجيش، حيث بات اللاعب قريبا من دخول النادي والثانية يوسف حسن لاعب وادي دجلة ولكن يوجد شد وجذب بين الطرفين.