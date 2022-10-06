موعد مباراة الزمالك وجى إس كى الكونغولى فى ربع نهائى أفريقيا لليد

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القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق كرة اليد بنادى الزمالك، اليوم الخميس، مواجهة مهمة فى إطار دور ربع نهائى بطولة أفريقيا للأندية التى تستضيفها تونس أمام جى إس كى الكونغولى.





موعد مباراة الزمالك وجى إس كى الكونغولى

تقام مباراة الزمالك وجى إس كى الكونغولى فى تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

خسر فريق كرة اليد بنادى الزمالك، أمس، من الأفريقى التونسى 33/31 بعد الفوز على نظيره فاب الكاميرونى 43/21، فى إطار ثالث مبارياته ببطولة أفريقيا للأندية وعلى كل من رد ستار الإيفوارى فى اول مواجهاته على مولودية الجزائر فى ثانى لقاءاته.

ويشهد تاريخ تتويج الزمالك الحصول على اللقب الأفريقى 12 مرة من قبل أعوام 1979 و 1980 و 1981 و 1986 و 1991 و 2001 و 2002 و 2011 و 2015 و 2017 و 2018 و 2019.