شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. أحمد أيوب مدرب يحمل أحلام حرس الحدود في الدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبل انطلاق بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد.. يترقب الجميع الظواهر الجديدة التي ستظهر علي المسابقة في ثوابها الجديد.. ومن بين هذه الظواهر ظهور اسماء واعده جديدة، ومن ابرزهم أحمد ايوب نجم الاهلي وحرس الحدود ومدرب الاهلي والمنتخب الوطني الاول والذي سيقود حرس الحدود كرجل اول بعد تاريخ حافل من الانجازات والبطولات والخبرات طوال مسيرته التدريبية.

يعد أيوب أحد الاسماء الجديدة والتي يتوقع له الجميع بمستقبل كبير في مجال التدريب كونه يحمل سيرة ذاتية كبيرة وخبرات متراكمة ستدفعه للإعلان عن نفسه خاصة بعدما نجح في إظهار هذه البوادر من خلال فترة الإعداد ونجاحه في تكوين فريق جيد وفرض اسلوب لعب معين يمزج بين التنظيم الدفاعي والاسلوب الهجومي المتنوع وهذا بهدف قيادة الحرس لمواجهة الظروف الصعبة ونقص الإمكانيات عكس الاندية الأخرى التي لديها امكانيات كبيرة

وخاض الحرس عده مواجهات قوية مع اندية لها باع طويل في الدوري وقدم الفريق مستويات رائعة اثني عليها الجميع في مشهد يؤكد علي قدوم مدرب واعد سيفرض نفسه علي الكرة المصرية بعد ظهور بصمته وأفكاره التدريبية المتنوعة والتي يغلب عليها الجانب الهجومي الممتع

ويذكر ان أيوب كان قد خاض عده تجارب متميزة حيث تولي تدريب الاهلي كمدير فني مؤقت وخوضه بعدها عده تجارب متميزة في اندية بيراميدز وانبي ومنتخب مصر كما انه عمل مع عده مدربين متميزين.

ويطمح قائد سفينة حرس الحدود الفنية في كتابه اسمه في حروف من نور بتحقيقه اهداف مجلس إدارته ببقاء الفريق في مسابقة الدوري في الموسم الجديد والظهور بشكل مشرف مع تدرج الأهداف في المواسم القادمة حتي يكتسب الفريق الخبرات اللازمة للانطلاق نحو اعادة اسم حرس الحدود وسط كبار الأندية المصرية .