شكرا لقرائتكم خبر عن سيسا لاعب يد الأهلى يجرى عملية جراحية ناجحة فى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى أحمد هشام سيسا، لاعب الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادى الأهلى، عملية جراحية عصر اليوم، فى واحدة من مستشفيات مدينة نابل، بعد الإصابة التى تعرض لها خلال مواجهة الترجى التونسى اليوم، والتى انتهت بفوز الأهلى بنتيجة 28-21 ببطولة أفريقيا للأندية التى تقام فى تونس.

توجه سيسا بعد الإصابة مباشرة وقبل انتهاء المباراة لإجراء إشاعة، والتى أثبتت إصابته بكسر فى الفك وحاجته لإجراء جراحة.

وعمل مسؤولو بعثة النادي الأهلي على تسهيل كل الإجراءات لإجراء الجراحة، وقد أجريت العملية بنجاح واللاعب الآن في حالة جيدة، وسيبقى الليلة في المستشفى قبل العودة غدًا إلى فندق إقامة البعثة.

وحرص المهندس خالد مرتجى، أمين صندوق النادى، رئيس البعثة، على زيارة اللاعب فى المستشفى والاطمئنان عليه بعد الجراحة.