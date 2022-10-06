جدول مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة.. تريزيجيه ومصطفى محمد.. والأهلي والزمالك في اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - تقام مساء اليوم الخميس العديد من المباريات الهامة، سواء في الدوري الأوروبي، أو بطولة إفريقيا لكرة اليد.

ويظهر الثنائي المصري اليوم رفقة فرقهم في الدوري الأوروبي، حيث سيلعب طرابزون سبور المحترف به ترزيجيه أمام موناكو، فيما سيدخل مصطفى محمد مواجهة صعبة مع فريقه نانت أمام فرايبورج.

وفي كرة اليد يلعب الأهلي مباراته في ربع نهائي بطولة إفريقيا أمام ريد ستار الإيفواري، فيما سيلاقي الزمالك فريق كينشاسا.

وفيما يلي نقدم لكم جدول مباريات اليوم الخميس بالمواعيد والقنوات الناقلة:

زيوريخ - أيندهوفن ، 18:45 beIN Sports HD 3 English

مالمو - أونيون برلين ، 18:45 beIN Sports HD 2

شيريف تيراسبول - ريال سوسييداد ، 18:45 beIN Sports HD Xtra 2

أومونيا نيقوسيا - مانشستر يونايتد ، 18:45 beIN Sports 1 HD Premium

آرسنال - جليمت ، 21:00 beIN Sports 1 HD Premium

روما - ريال بيتيس ، 21:00 beIN Sports 2 HD Premium

الأهلي - الترجي 12 ظهرا - صفحة الاتحاد الأفريقي لكرة اليد على "فيس بوك"

الزمالك - كينشاسا 8.30 مساء - صفحة الاتحاد الأفريقي لكرة اليد على "فيس بوك"