مرتضى يعلن 4 قرارات قبل مواجهة بطل بوروندي بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، صرف مبلغ 20 مليون جنيه للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، قبل مواجهة فلامبو البوروندي في إطار مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

رئيس الزمالك كشف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه قرر أيضًا صرف 8 ملايين جنيه للمدربين والأجهزة الإدارة لكل الفرق الرياضية.

وسلّم رئيس الزمالك مبلغ 50 ألف دولار لصالح السفير البوروندي مقابل إقامة مباراتي فلامبو على ملعب "برج العرب".

ويأتي هذا المبلغ وفقًا لما أعلن عنه مرتضى منصور نظير حقوق النادي البوروندي في نقل المباراة الأولى على شاشات التليفزيون المصري وفقًا للاتفاق المبرم بين رئيس الزمالك والسفير البوروندي.

وكان نادي الزمالك باع حقوق بث المباراتين لقناة "أون تايم سبورتس" بمبلغ 60 ألف دولار.

ومن المقرر أن يلعب الزمالك ضد بطل بوروندي، مساء الأحد المقبل، على ملعب "برج العرب"، قبل أن تتجدد المواجهة مرة أخرى يوم 14 أكتوبر في إياب دور الـ32 من مسابقة أبطال أفريقيا.