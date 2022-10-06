الامارات | إشبيلية يعلن إقالة المدرب لوبيتيغي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي اشبيلية الإسباني في بيان صحافي أمس إقالة مدربه جولن لوبيتيغي عقب الخسارة أمام بوروسيا دورتموند الألماني 1-4 في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السابعة لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم. وصفق بعض المشجعين للوبيتيغي في ملعب "رامون سانشيس بيسخوان"، معربين عن غضبهم تجاه إدارة النادي. ويحتل اشبيلية المركز السابع عشر في الدوري بعد سلسلة من النتائج السيئة. ويتداول اسم الأرجنتيني خورخي سامباولي كبديل محتمل للوبيتيغي.