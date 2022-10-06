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الامارات | إشبيلية يعلن إقالة المدرب لوبيتيغي

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي اشبيلية الإسباني في بيان صحافي أمس إقالة مدربه جولن لوبيتيغي عقب الخسارة أمام بوروسيا دورتموند الألماني 1-4 في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السابعة لمسابقة في كرة القدم. وصفق بعض المشجعين للوبيتيغي في ملعب "رامون سانشيس بيسخوان"، معربين عن غضبهم تجاه إدارة النادي. ويحتل اشبيلية المركز السابع عشر في الدوري بعد سلسلة من النتائج السيئة. ويتداول اسم الأرجنتيني خورخي سامباولي كبديل محتمل للوبيتيغي.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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