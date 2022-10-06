شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطير اليوم إلى تونس لمواجهة اتحاد المنستيري بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُغادر بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي القاهرة اليوم ،الخميس، في طريقها إلى تونس لمواجهة إتحاد المنستيري يوم الأحد المقبل في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا .

ويترأس البعثة ، العامري فاروق نائب رئيس النادي ومن المقرر أن يخوض الأهلي 3 تدريبات في تونس قبل اللقاء المرتقب الذي سيُقام في الثالثة عصراً بتوقيت تونس ، الرابعة بتوقيت القاهرة وهو اللقاء الأول للمارد الأحمر في الموسم الجديد فيما تقام مباراة العودة بالقاهرة يوم 15 أكتوبر الجاري بنسبة كبيرة على أن يبدأ الفريق بعدها منافسات الموسم الجديد للدوري المصري ثم يلتقي مع الزمالك يوم 28 أكتوبر الجاري في السوبر المحلي بالإمارات.

وإستعد الأهلي للموسم الجديد من خلال التدريبات اليومية بالتتش وبفرع النادي بمدنية نصر وخوض 3 مباريات ودية بإستاد الأهلي والسلام أمام بتروجت وأسوان وطلائع الجيش حيث فاز في الأولى والثانية (5_1) و(2_1) على التوالي وتعادل سلبياً في الثالثة.