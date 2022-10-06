شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فاروق "هداف الأهلى" يحتفل بعيد ميلاده الـ"44" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل محمد فاروق، نجم الأهلى الأسبق اليوم الخميس بعيد ميلاده الـ"44"، لاسيما أنه من مواليد السادس من أكتوبر عام 1978.

وبدأ محمد فاروق رحلته مع الساحرة المستديرة من قطاع الناشئين بالنادى الأهلى، وبدأ مشواره مع الأهلى فى سن الرابعة عشرة، وصعد للفريق الأول فى عصر الألمانى راينر هولمان الذى أشركه لأول مرة بمسابقة كأس مصر "1997" أمام أسوان.

استمر محمد فاروق فى الأهلى حتى نهاية موسم "2002-2003"، وحصد 9 ألقاب مع القميص الأحمر، بواقع 4 بطولات دورى و2 كأس مصر ودورى الأبطال الأفريقى ولقب للسوبر الأفريقى وبطولة النخبة العربية، ولعب مع الفريق الأول "83" مباراة وسجل "19" هدفا.

واحترف محمد فاروق فى صفوف أنقرة التركى موسم "2000-2001"، وانتقل لصفوف حرس الحدود لمدة عامين، ثم الاتحاد السكندرى لمدة موسمين أيضا، وبتروجت لمدة موسمين، لعب دوليا فى 1999، وشارك فى كأس الأمم الإفريقية 2000.

وتوج فاروق بلقب هداف البطولة العربية التى أقيمت بالقاهرة موسم 99 ولعب لمنتخبات مصر فى مرحلة الناشئين والشباب.

واتجه فاروق فور اعتزال كرة القدم لمجال التحليل الكروى بالقنوات الفضائية، وأبرزها قناة الأهلى، وحصل على دبلومة الإدارة الرياضية من الفيفا وعمل مديراً لمنتخب الشباب فى وقت سابق ثم تفرغ حاليا للعمل الإعلامى كمذيع برامج رياضية.

وفى وقت سابق ، أكد محمد فاروق، نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، أن تاريخ ميلاده الحقيقى هو 6 أكتوبر وليس 10 سبتمبر، وقال فاروق فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، "هناك خطأ شائع فيما يتعلق بتاريخ ميلادى، العديد من وسائل الإعلام تحتفل بعيد ميلادى يوم 10 سبتمبر، ولكن فى الحقيقة تاريخ ميلادى الحقيقى والرسمى هو 6 أكتوبر 1978، ولا أعلم سبب هذا الخطأ إلا أننى تواصلت مع ويكيبديا لإصلاح هذا الخطأ وطلبوا منى بعض الأوراق وبصدد تقديهما لهم لإنهاء هذا التضارب".