شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حمودي: أسوان يملك طموحات كبيرة وتجربة بيراميدز الأصعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث أحمد حمودي، لاعب فريق أسوان، عن تجربته الجديدة مع الفريق الجنوبي وتجاربه السابقة. وقال حمودي في تصريحات تليفزيونية: "وافقت على الانضمام لأن النادي لديه طموح بجانب أشخاص رائعين مثل هيثم عرابي الذي أبرم صفقات قوية، ويخطط لوضع أسوان في مكانة جيدة، انتظروا أسوان بشكل مختلف في الموسم الجاي".

وأكد: "تجربة بيراميدز أصعب تجربة مرت علي في تاريخي، لأنني لم ألعب سنتين متتاليتين لكن كان عندي إصرار وإرادة وتصميم إني أرجع تاني ورجعت لعبت في المصري".

وأضاف: "أشكر إدارة نادي بيراميدز ناس جميلة ومحترفة وعاوزة تفيد الكرة المصرية بشكل عام، كان نفسي أفيد نادي بيراميدز".

وتابع: "جمهور الأهلي يحب لاعبيه ويتمنى لهم الخير بشكل عام، حتى لو أنت موفقتش في النادي، جمهور كبير ليه التحية ولم يغضب عندما رحلت لصفوف بيراميدز". وواصل: "إيهاب جلال مدرب كبير ويحب اللاعبين أًصحاب الإمكانيات".

وأكد: "جمهور المصري كبير ومساند لفرقته بشكل دائم ودائما بيدعموا الفريق ويسافروا مسافات طويلة علشان يشجعوا الفريق".