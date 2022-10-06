شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد المنستيري: نواجه الأهلي بـ8 صفقات جديدة.. وتأجيل الدورى التونسى يخدمنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أمير الحزم، الأمين العام لفريق الاتحاد المنستيري، أن فريقه سيواجه الأهلي كامل العدد وبدون غيابات في صفوفه.

وقال الحزم في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "بوكس تو بوكس" على فضائية ETC، والذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة: "نرحب بالأهلي في بلده الثاني، وأتمنى أن نكون في أفضل مستوياتنا أمام الأهلي، وتعاقدنا مع 8 صفقات مع بداية الموسم، والفريق جاهز كامل العدد لمواجهة الأهلي".

وأضاف: "استعدادنا للأهلي جاء بشكل جيد جدًا، واجهنا الترجي وتعادلنا معه بهدف لكل فريق، وكذلك الإفريقي، وكانت مباريات قوية جدًا والفريقين لعبوا بكامل نجومهم".

وواصل الحزم: "تأجيل مباريات الدوري التونسي يصب في صالحنا قبل مواجهة الأهلي لأنه منحنا مزيدا من الراحة قبل المواجهة المرتقبة".

وأكمل الأمين العام لفريق الاتحاد المنستيري: "الأهلي لديه الكثير من المشاكل في الفترة الأخيرة ونتمنى أن نعبر على حسابه هذه المرة إلى دور المجموعات".

وأضاف: "نرحب بالأهلي في بلده الثاني وأتمنى أن نكون في أفضل مستوياتنا أمام الأهلي، وتعاقدنا مع 8 صفقات مع بداية الموسم، والفريق جاهز كامل العدد لمواجهة الأهلي". وأتم: "سنصل إلى مدينة القاهرة يوم 13 أكتوبر استعدادًا لمواجهة الإياب 15 من الشهر ذاته، والمغادرة ستكون يوم 16".