شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء المرحلة الأولى لمعسكر إعداد الحكام للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى مساء الأربعاء فعاليات الفوج الثالث لمعسكر إعداد الحكام للموسم الجديد، والذي انطلق يوم 30 سبتمبر الماضي واستمر 6 أيام بمشاركة 150 حكما ومساعدا تم تقسيمهم على ثلاثة أفواج.

وشهد المعسكر اختبارات "فيديوتسيت" و"أوفسايد تسيت"، إلى جانب حالات فيديو توضح الفرق بين الفرصة المحققة ومنع الهجوم الواعد، كما حرص كلاتنبيرج على شرح السياسة العامة التي تنتهجها اللجنة في الموسم الجديد.

وأكد رئيس اللجنة على أهمية توحيد القرار والتركيز خلال المباريات، إلى جانب شرح بعض حالات "لمسات اليد" والتسلل والتي شهدت جدلا كبيرا خلال مباريات الموسم المنقضى.

كما تم خلال المعسكر تقييم أداء الحكام من خلال مباراة لمدة 5 دقائق، يديرها حكم ومساعدان، ليتم تقييم أداء الحكام فنيا استعدادا للموسم الجديد.