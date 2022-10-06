شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد المنستيري: 200 مشجع مصرى السعة القصوى لجماهير الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد أمير الحزم، الأمين العام لفريق الاتحاد المنستيري، بالطقس في تونس قبل مواجهة النادي الاهلي، مؤكدًا أن جماهير الأهلي في المباراة لن تزيد عن 200 مشجع.

وقال الحزم في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "بوكس تو بوكس" على فضائية ETC، والذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة: "الطقس في تونس في الوقت الحالي جيد جدًا ومناسب لخوض مباريات كرة القدم، اتفقنا مع الجماهير على أن تكون أعداد الحضور فى مباراة الأهلي من 8000 إلى 9000 متفرج، وأسعار التذاكر من 10 دنانير إلى 30 دينارا".

وأضاف: "جماهير الأهلي ستدخل مباراة الاتحاد المنستيري مجانًا لكن لن نتمكن من إدخال أعداد كبيرة، لكن المحدد بالنسبة للجماهير المصرية من 50 إلى 200 تذكرة، لأننا ملزومون بطاقة الاستيعاب 8000 متفرج".

وأتم: "المدير التنفيذي للنادي الأهلي أشرف على فندق إقامة الفريق الأحمر، وهو متواجد في تونس منذ أمس، والأمور تسير على ما يرام".