شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يهزم غزل المحلة 3 - 0 وديا بتوقيع ريان وإيبوكا ودابو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا في تحقيق الفوز على غزل المحلة بنتيجة 3-0، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين اليوم الأربعاء، على ملعب السكة الحديد.

سجل ثلاثية سيراميكا أحمد ياسر ريان في الدقيقة 8، بعدما حول عرضية محمد ناصف بالرأس إلى داخل الشباك، ثم أضاف جون إيبوكا المحترف النيجيري الهدف الثاني في الدقيقة 28، بعدما حصل الفريق على ضربة حرة مباشرة مررها محمد إبراهيم إلى إيبوكا سدد قوية تسكن الشباك، وأحرز شريف دابو الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 85 من عمر اللقاء، بعدما تعرض محمود زلاكة للعرقلة داخل منطقة الـ18.

وحرص أحمد سامي المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا على إشراك أكبر عدد ممكن من اللاعبين على مدار الشوطين بجانب تجربة أكثر من طريقة لعب، للوقوف على مستوى اللاعبين، ومدى استجابتهم للتعليمات.

وشهدت المباراة تألق محمد بسام حارس مرمى سيراميكا بعدما تصدى لركلة جزاء سددها أحمد الشيخ لاعب المحلة في الدقيقة 40 من الشوط الأول.

ويسعى الجهاز الفني للفريق لخوض مزيد من الوديات لتجهيز اللاعبين بأفضل شكل ممكن لانطلاق الموسم الجديد من الدوري.