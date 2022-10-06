جوارديولا يصدم ريال مدريد بشأن هالاند

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

نفى الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي وجود شرط جزائي في عقد إيرلينج هالاند مهاجم الفريق يسمح له بالانتقال لصفوف ريال مدريد.

وأشارت التقارير في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى أن صفقة هالاند في سيتي تحتوي على بند يسمح للاعب البالغ من العمر 22 عامًا بالانضمام إلى ريال مدريد في صيف عام 2024.

وقال جوارديولا في تصريحات عقب الفوز على كوبنهاجن بخماسية نظيفة بدوري أبطال أوروبا: "هذا غير صحيح على الإطلاق، هالاند ليس لديه شرط جزائي لريال مدريد أو لأي فريق آخر، ليس صحيحا، ماذا يمكنني أن أقول؟".

وأضاف: "لدي شعور بأنه سعيد للغاية في مانشستر سيتي وسنحاول معه ومع الآخرين أن نجعله سعيدا هنا".

وسجل النجم النرويجي هدفين في فوز مانشستر سيتي على كوبنهاجن بنتيجة 5-0 بالجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأحرز هالاند 19 هدفًا في 12 مباراة منذ انضمامه إلى مانشستر سيتي، بما في ذلك 14 هدفًا في 8 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز.