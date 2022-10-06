باريس سان جيرمان يتعثر أمام بنفيكا بدوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

سقط باريس سان جيرمان الفرنسي في فخ التعادل أمام بنفيكا البرتغالي بنتيجة 1-1 خلال المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الأربعاء، ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأقيمت مباراة باريس ضد بنفيكا في البرتغال ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثامنة من دوري أبطال أوروبا.

وافتتح ليونيل ميسي التسجيل لباريس سان جيرمان أمام بنفيكا في الدقيقة 22، وأدرك بنفيكا التعادل في الدقيقة 41 عن طريق دانيلو بيريرا بالخطأ في مرماه.

وأصبح ليونيل ميسي أكثر من سجل أهداف (22) من خارج منطقة الجزاء في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

كما بات النجم الأرجنتيني أول لاعب في تاريخ دوري الأبطال يسجل ضد 40 نادٍ مختلف.

وبهذه النتيجة، يتقاسم باريس وبنفيكا صدارة جدول ترتيب المجموعة الثامنة بدوري الأبطال برصيد 7 نقاط لكل منهما، ويليهما يوفنتوس في المركز الثالث بـ3 نقاط.