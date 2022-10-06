تشيلسي يضرب ميلان بثلاثية ويحقق فوزه الأول في دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

حقق تشيلسي الإنجليزي انتصاره الأول في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم باكتساح ميلان الإيطالي بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الأربعاء.

وأقيمت مباراة تشيلسي ضد ميلان على ملعب ستامفورد بريدج في الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وبدأ تشيلسي المباراة بالتشكيل التالي: "كيبا، فوفانا، تياجو سيلفا، كوليبالي، جيمس، كوفاسيتش، روبن تشيك، بن تشيلويل، ماونت، رحيم سترلينج، أوباميانج".

وجاء تشكيل ميلان كالتالي: "تاتاروشانو، ديست، بيير كالولو، توموري، بالو توريه، إسماعيل بن ناصر، ساندرو تونالي، كرونيتش، تشارلز دي كيتيلير، رافاييل لياو، جيرو".

وافتتح فوفانا التسجيل في المباراة لصالح تشيلسي أمام ميلان في الدقيقة 24، ليتقدم البلوز بنتيجة 1-0.

وفي الدقيقة 56 أحرز أوباميانج الهدف الثاني لتشيلسي في شباك ميلان، لتصبح النتيجة 2-0.

وعاد ريس جيمس ليعزز تقدم البلوز بتسجيل ثالث الأهداف، ليُزيد من صعوبة مهمة ميلان.

وبهذه النتيجة، يحصد تشيلسي فوزه الأول في المجموعة الخامسة، ليرفع رصيده إلى النقطة 4 في المركز الثاني متساويًا مع ميلان وبفارق نقطة واحدة عن ريد بول سالزبورج المتصدر بـ5 نقاط، وأخيرًا دينامو زغرب بثلاث نقاط.