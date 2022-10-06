هالاند لا يتوقف.. مانشستر سيتي يكتسح كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

حقق مانشستر سيتي الإنجليزي فوزًا كاسحًا على كوبنهاجن الدنماركي بنتيجة 5-0 في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الأربعاء، ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأقيمت مباراة مانشستر سيتي ضد كوبنهاجن على استاد الاتحاد في الجولة الثالثة للمجموعة السابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ودخل مانشستر سيتي المباراة بتشكيلة مكونة من: "إيدرسون، كانسيلو، دياز، لابورت، جوميز، جوندوجان، بيرناردو سيلفا، رياض محرز، جاك جريليش، ألفاريز، هالاند".

وافتتح إيرلينج هالاند التسجيل لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة السابعة، ليتقدم السيتيزنز بنتيجة 1-0.

وعاد هالاند لممارسة هوايته بتسجيل الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 33، لتصبح النتيجة 2-0.

وفي الدقيقة 40 سجل السيتي ثالث الأهداف عن طريق دافيت خوتشولافا لاعب كوبنهاجن بالخطأ في مرماه.

ونجح رياض محرز في إضافة الهدف الرابع لمانشستر سيتي من ضربة جزاء في الدقيقة 55، لتصبح النتيجة 4-0.

وأحرز جوليان ألفاريز الهدف الخامس للسيتي في الدقيقة 77 أمام الفريق الدنماركي.

إشبيلية وبوروسيا دورتموند

وفي المباراة الآخرى بالمجموعة السابعة، حقق بوروسيا دورتموند الألماني الانتصار على إشبيلية بنتيجة 4-1 في اللقاء الذي أقيم في إسبانيا.

ونجح دورتموند في افتتاح التسجيل مبكرًا عن طريق رافائيل جوريرو في الدقيقة السادسة، لتصبح النتيجة 1-0.

وأحرز جود بيلينجهام الهدف الثاني لدورتموند في الدقيقة 41 ثم أضاف كريم أديمي ثالث الأهداف للفريق الألماني في الدقيقة 43.

وقلص إشبيلية الفارق في الدقيقة 51 عن طريق يوسف النصيري، قبل أن يسجل جوليان براندت رابع أهداف دورتموند في الدقيقة 75.

ترتيب المجموعة السابعة في دوري الأبطال

وبنهاية الجولة الثالثة، يحصد مانشستر سيتي العلامة الكاملة بالوصول إلى 9 نقاط، ليعزز صدارته للمجموعة السابعة بدوري الأبطال ويقترب من التأهل لدور الـ16.

ويأتي بوروسيا دورتموند في المركز الثاني برصيد 6 نقاط ثم كوبنهاجن وإشبيلية بنقطة واحدة.