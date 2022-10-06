رسميًا.. لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي تُغرم طارق حامد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، توقيع غرامة على طارق حامد المحترف بصفوف اتحاد جدة.

وأشارت لجنة الانضباط، عبر بيان رسمي صادر اليوم الأربعاء، إلى تغريم طارق حامد، بقيمة 10 آلاف ريال بالإضافة إلى مباراة الإيقاف التلقائي المترتب بموجب البطاقة الحمراء المباشرة التي حصل عليها أمام النصر.

وكان طارق حامد قد تعرض للطرد خلال اللقاء بسبب كرة مشتركة بينه وبين لاعب النصر.

وتعادل فريق الاتحاد سلبيًا خلال المباراة التي جمعته بنظيره النصر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي.