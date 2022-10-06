شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار تشيلسي اليوم.. كتيبة البلوز تضرب شباك ميلان بثلاثية نظيفة في دوري الأبطال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعرض لكم موقع "السعودية سبورت" في السطور التالية أبرز أخبار نادي تشيلسي الإنجليزي اليوم الأربعاء الموافق 5 من شهر اكتوبر الجاري، وذلك يأتي فيما يلي..

تشيلسي يدك حصون ميلان بثلاثية نظيفة

نجح نادي تشيلسي الإنجليزي في فرص فوز مثير على ضيفه أي سي ميلان الإيطالي مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا بدور المجموعات وتحديدًا بالمجموعة الخامسة.

وجاءت أهداف اللقاء مسجلة عن طريق فوفونا في الدقيقة الـ 24، بينما سجل الهدف الثاني عن طريق الجابوني بير أوباميانج في الدقيقة الـ 56، بينما اختتمت أهداف اللقاء عن طريق رييس جيمس في الدقيقة الـ 61 مع عمر المباراة.

في ذات السياق دخل تشيلسي إلى مجريات اللقاء بالتشكيل التالي..

في حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا.

خط الدفاع: ويسلي فوفانا، تياجو سيلفا، كاليدو كوليبالي.

خط الوسط: رييس جيمس، ماتيو كوفاسيتش، روبن لوفتيس تشيك، بين تشيلويل.

خط الهجوم: رحيم ستيرلينج، بيير إيمريك أوباميانج، ماسون ماونت.

تعرف على جدول ترتيب المجموعة الخامسة بعد سقوط ميلان

المركز الأول- ريد بول سالزبورج، برصيد 5 نقاط.

المركز الثاني- تشيلسي، برصيد 4 نقاط.

المركز الثالث- ميلان، برصيد 4 نقاط.

المركز الرابع- دينامو زغرب، برصيد 3 نقاط.

تعرف على موعد مباراة تشيلسي القادمة في الدوري الإنجليزي الممتاز

من المقرر أن يقع وولفرهامبتون ضيفًا على تشيلسي مساء السبت القادم الموافق 8 من شهر أكتوبر، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة، السادسة بتوقيت أبو ظبي على ستاد ستانفورد بريدج.