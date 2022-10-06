الامارات | 2000 لاعب ولاعبة يشاركون في مونديال الجوجيتسو بأبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق بطولة العالم للجوجيتسو التي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي، وتستضيفها الإمارات من 29 أكتوبر إلى الثامن من نوفمبر المقبل في صالة «جوجيتسو آرينا» بمدينة زايد الرياضية. وتقام برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي.

وستكون أبوظبي وجهة لنحو 2000 لاعب ولاعبة يمثلون أكثر من 70 دولة للتنافس في أربع فئات مختلفة، هي فئة الكبار، وفئة (دون 21 عاماً)، وفئة (دون 18 عاماً)، وفئة (دون 16 عاماً). وعلى صعيد تحضيرات المنتخب، قال فهد علي الشامسي، أمين عام اتحاد الجوجيتسو، إن المنتخب دخل في مرحلة إعدادية حاسمة مع بقاء أقّل من شهر على انطلاق البطولة، للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية، حيث يتطلع اللاعبون إلى الحفاظ على لقب البطولة، والبناء على ما تحقق من إنجازات، خصوصاً الإنجاز الأخير في دورة الألعاب العالمية برمنغهام 2022، الذي تكلل بتحقيق خمس ميداليات تاريخية لدولة الإمارات.

ويملك لاعبو المنتخب القوة والدوافع لمواصلة مسيرة الإنجازات واعتلاء منصات التتويج.

الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني للجوجيتسو قد نجح في الاحتفاظ بلقب بطولة العالم للجوجيتسو، التي أقيمت نسختها الأخيرة في نوفمبر2021 بأبوظبي، وتربّع على عرش البطولة، محققاً 53 ميدالية ملونة موزعة بواقع 18 ذهبية و16 فضية و19 برونزية.