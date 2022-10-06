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الامارات | روبليف يعود إلى أبوظبي للدفاع عن لقبه في «مبادلة العالمية للتنس»

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أبوظبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن روبليف يعود إلى أبوظبي للدفاع عن لقبه في «مبادلة العالمية للتنس» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة فلاش للترفيه، الجهة المنظمة لبطولة مبادلة العالمية للتنس، عن عودة نجم التنس العالمي أندريه روبليف إلى أبوظبي في ديسمبر المقبل للدفاع عن لقبه، لينضم إلى قائمة النجوم الستة المشاركين من فئة الرجال، والتي تضم أيضاً كُلّاً من كارلوس ألكاراز وكاسبر رود، وثلاثة أسماء بارزة ستكشف عنها الجهة المنظمة قريباً.

وحصد صاحب الـ24 ربيعاً أول ألقابه في بطولة مبادلة، بعد فوزه على أندي موراي بثلاث مجموعات متتالية في مركز التنس الدولي في مدينة زايد ديسمبر الماضي.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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