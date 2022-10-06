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الامارات | دورة تدريبية دولية في كرة اليد لمدرسي التربية الرياضية

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الشارقة - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن دورة تدريبية دولية في كرة اليد لمدرسي التربية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينظم مجلس الشارقة الرياضي دورة تدريبية دولية في كرة اليد بمشاركة 60 كادراً من مدرسي التربية الرياضية، وخبراء دوليين. وتقام الدورة بنادي البطائح من التاسع إلى 14 الجاري، بالتعاون مع الاتحاد الدولي واتحاد اليد. وقال رئيس مجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال الحزامي في تصريح صحافي: مدرسو التربية الرياضية هم أول من يستقبل اللاعبين في هذه المرحلة المبكرة، وسيكون للإعداد بطريقة مثالية في تلك المرحلة أهمية كبيرة في تكوين المهارات الأساسية.

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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