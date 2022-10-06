الامارات | فريق الإمارات للدراجات يتوج بلقب سباق «تري فالي» الإيطالي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز نجم فريق الإمارات للدراجات الهوائية، تادي بوجاتشار، بالمركز الأول في سباق تري فالي فارزين في إيطاليا، بفضل انطلاقته المثالية لتجاوز المجموعة المتقدمة التي تشكلت من 20 دراجاً، ليفوز بالسباق الذي هيمن فريق الإمارات على مجرياته. وشهد السباق تقلص المجموعة المتقدمة إلى 25 دراجاً مع الوصول إلى مسافة التسلق في مونتيلُّو، بمن فيهم فينشينزو نيبالي (أستانا)، الذي انطلق في سباق سرعة محاولاً انتزاع الفوز، إلا أن بوجاتشار تمكن من تجاوزه، ليسجل فوزه الـ15 هذا الموسم (الـ45 لفريق الإمارات)، يليه سيرجيو هيجويتا (بورا-هانزجروي) في المركز الثاني، ثم أليخاندرو فيلفاردي (موفيستار) الذي حلَّ ثالثاً.