الامارات | «الشارقة» يدشن حملة الدفاع عن «كأس اليد» بانتصار عريض على «مليحة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشن فريق اليد في نادي الشارقة، حملة الدفاع عن لقبه في «كأس الإمارات» أولى مسابقات الموسم الجديد، بتحقيق انتصارٍ عريض على ضيفه مليحة، جاء بفارق تسعة أهداف، وبنتيجة (34-25)، في مباراة مؤجلة جمعتهما، أول من أمس، لحساب المجموعة الأولى.

كما شهدت مؤجلات الجولة الأولى، استهلال الجزيرة مشواره في المجموعة الثانية بالفوز على ضيفه النصر بنتيجة (36-29).

وفرضت مشاركة فريق الشارقة الشهر الماضي في بطولة الأندية العربية في تونس، وتدعيم صفوفه في البطولة العربية بلاعبين مؤثرين من الجزيرة، في تأجيل مباريات الفريقين في الدور التمهيدي لمسابقة «كأس الإمارات»، الذي استهل في 18 سبتمبر الماضي، بعد أن وزعت قرعة البطولة الفرق الثمانية المنافسة على مجموعتين، ضمت الأولى فرق الشارقة وشباب الأهلي والوصل ومليحة، والمجموعة الثانية الجزيرة والنصر والعين ودبا الحصن.

ويستكمل الشارقة والجزيرة، مبارياتهما المؤجلة في 14 و18 الجاري، بلقاء «الملك» كل من الوصل وشباب الأهلي، و«فخر أبوظبي» أمام دبا الحصن والعين.

ويتصدر شباب الأهلي مع نهاية الجولة الثالثة من الدور التمهيدي، الترتيب المؤقت للمجموعة الأولى، بست نقاط حققها من انتصارين جاءا على الوصل (24-22)، من ثم مليحة (29-22)، فيما يحتل مليحة المركز الثاني برصيد أربع نقاط عقب فوزه مطلع الشهر الجاري على الوصل (31-19)، وارتقى الشارقة مؤقتاً للمركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، بفارق نقطة عن الوصل صاحب المركز الرابع.

بدوره يعتلي النصر الترتيب المؤقت للمجموعة الثانية بست نقاط، عقب تحقيق انتصارين جاءا على حساب كل من (26-23)، ودبا الحصن (36-27)، ويحتل العين مركز الوصافة بأربع نقاط عقب تغلبه في الجولة الافتتاحية على دبا الحصن (26-20)، وارتقى الجزيرة مؤقتاً إلى المركز الثالث بثلاث نقاط، وبفارق النقطة عن دبا الحصن رابع الترتيب. يذكر أن لائحة البطولة تنص على اقتصار تأهل صاحبي المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، إلى الدور نصف النهائي الذي يقام يوم 23 الجاري بنظام خروج المغلوب، ويتحدد من خلاله هوية طرفي المباراة النهائية التي ستقام يوم 11 نوفمبر المقبل.