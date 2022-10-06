الامارات | أرقام أسطورية يغازلها «الدبابة النرويجية» مع مانشستر سيتي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقدم النجم النرويجي إيرلينغ هالاند مستويات رائعة في موسمه الأول مع مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي، رغم خوضه ثماني جولات فقط في «البريمييرليغ»، ولكن «الدبابة النرويجية» أمامه فرصة تاريخية لتحقيق العديد من الأرقام القياسية في الموسم الجاري، «الإمارات اليوم» ترصد أبرز الأرقام التي يسعى مهاجم «السيتي» لتحطيمها.

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