الامارات | فوز خورفكان والحمرية والبطائح في دوري «الصالات»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حققت فرق خورفكان والحمرية والبطائح الانتصار في الجولة الثالثة من دوري كرة قدم «الصالات». وواصل الحمرية نتائجه الإيجابية في الموسم الحالي، وفاز على الشارقة بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي أقيمت أول من أمس، ليصبح رصيد الحمرية ست نقاط في مركز الوصيف، مقابل ثلاث نقاط للشارقة في المركز الخامس.

وفاز فريق البطائح على مليحة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، ليصبح رصيد البطائح خمس نقاط في المركز الثالث، مقابل ثلاث لمليحة رابع الترتيب، بينما فاز خورفكان على كلباء بستة أهداف لهدفين، ليصبح رصيد «النسور» سبع نقاط في الصدارة، وكلباء من دون نقاط في المركز الأخير.

وقال مدرب البطائح، عدنان الهولي، لـ«الإمارات اليوم»: «إقامة الدوري بسبعة فرق أسهم في أن تكون كل مباراة في الدوري قوية وجميلة في المردود الفني، ومنح الكثير من اللاعبين فرصة قوية لأن يقدم كل منهم الأداء الأفضل، ونحن في البطائح نبحث عن النتيجة الايجابية المطلوبة، تزامناً مع الأداء الإيجابي، ولدينا لاعبون قادرون على ذلك».