التعاون يطمح في تفكيك الوحدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي لكرة القدم، يحتضن ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة، موقعة التعاون والوحدة وسط جوانب فنية تبدو في مجملها لمصلحة أصحاب الأرض ما لم يظهر عنصر المفاجأة لدى الضيوف، ويحتل التعاون المرتبة الرابعة برصيد 11 نقطة عقب عودته من العاصمة بانتصار ثمين على حساب الهلال بهدفين مقابل هدف وسط أداء ومستوى إيجابي أظهره السكري في ذلك اللقاء، ويأمل التعاون تسجيل انتصاره الثاني على التوالي ومواصلة الزحف نحو دائرة الصدارة، بينما يحتل الوحدة المرتبة الثانية عشرة برصيد 4 نقاط بعد تعادله الإيجابي الأخير أمام الاتفاق بهدف لمثله، ويطمح في استعادة نغمة الانتصارات والخروج من دائرة النزيف المتواصل.

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