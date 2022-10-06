ضمك المنتشي يتطلع لحصد نقاط الباطن الجريح

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ويطمح فريق ضمك إلى استغلال ظروف مضيفه والعودة للديار بالنقاط الثلاث، عقب الانتصار على الطائي في الجولة الماضية، للبقاء ضمن دائرة المنافسة على الصدارة، في ظل تميز العنصر الأجنبي والاستقرار الفني للفريق، بقيادة مدربه الكرواتي ريزيتش.في حين يسعى الألماني الين هورفات مدرب الباطن، جاهدا لإيقاف مسلسل الخسائر المتوالية للفريق في لقاء اليوم، رغم الظروف الصعبة التي يعيشها الفريق، باعتماده على الأسماء الشابة في تشكيلة الفريق، رغم افتقارها إلى عامل الخبرة، إذ يأمل الخروج بالتعادل على أقل تقدير.
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