شكرا لقرائتكم خبر ضمك المنتشي يتطلع لحصد نقاط الباطن الجريح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستضيف فريق الباطن الجريح هذا الموسم، والخالي من النقاط، مساء اليوم، فريق ضمك المنتشي والمتطور منذ الموسم الماضي، في مواجهه تميل فيها الكفة للضيوف، بسبب النقص الذي يعانيه أصحاب الأرض نتيجة قرار منعه من التسجيل لعدم الحصول على شهادة الكفاءة المالية هذا الموسم.

ويطمح فريق ضمك إلى استغلال ظروف مضيفه والعودة للديار بالنقاط الثلاث، عقب الانتصار على الطائي في الجولة الماضية، للبقاء ضمن دائرة المنافسة على الصدارة، في ظل تميز العنصر الأجنبي والاستقرار الفني للفريق، بقيادة مدربه الكرواتي ريزيتش.

في حين يسعى الألماني الين هورفات مدرب الباطن، جاهدا لإيقاف مسلسل الخسائر المتوالية للفريق في لقاء اليوم، رغم الظروف الصعبة التي يعيشها الفريق، باعتماده على الأسماء الشابة في تشكيلة الفريق، رغم افتقارها إلى عامل الخبرة، إذ يأمل الخروج بالتعادل على أقل تقدير.