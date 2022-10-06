غيابات الزعيم تغري فارس الدهناء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في مواجهة مرتقبة يحتضنها استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام يحل فريق الهلال وصيف الدوري بـ(12 نقطة) مساء اليوم ضيفا ثقيلا على فريق الاتفاق المتأرجح في المستويات والنتائج بـ(5 نقاط)، وذلك ضمن مواجهات الجولة السادسة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويسعى الهلال إلى تعويض خسارته الأولى هذا الموسم أمام التعاون في الجولة الماضية، في حين يفتقد لخدمات عدد من اللاعبين المؤثرين في مقدمتهم القائد سلمان الفرج وسالم الدوسري وياسر الشهراني وكويلار وفييتو.

في المقابل سيعمد مدرب الاتفاق الفرنسي باتريس كارتيرون إلى تأمين الجوانب الدفاعية ومنع خطورة قوة وسط وهجوم الهلال.

وكان الهلال، أعلن بشكل رسمي تمديد عقد لاعب وسطه الدولي الكولومبي جوستافو كويلار، لمدة عام إضافي حتى 2024.

ونشر عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، مقطع فيديو بعنوان (سأبقى هلاليـا)، ويحتوي على لمسات للكولومبي جوستافو كويلار وتدخلاته الناجحة وكذلك احتفاله بإحدى البطولات ورفع الكأس، وفي نهايته قال اللاعب كويلار «مع كثير من الحب.. سأبقى هلاليـا».

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تتواصل الغيابات الهلالية المؤثرة وفي مقدمتها القائد سلمان الفرج وسالم الدوسري وياسر الشهراني وكويلار وفييتو.



الدخول بهدف تعويض الخسارة الأولى هذا الموسم من التعاون في الجولة الماضية.



غياب الكولومبي كويلار أظهر التنظيم المتواضع في دفاعات الهلال.



جاهزية المدافع الكوري جانغ هيون سو في لقاء الليلة.



من المنتظر تواجد المهاجم صالح الشهري في دكة بدلاء الهلال في لقاء الليلة.



اكتساح هلالي تاريخي في مواجهات الاتفاق.



كارتيرون يستنسخ خط مواجهة الاتحاد