غيابات الزعيم تغري فارس الدهناء

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ويسعى الهلال إلى تعويض خسارته الأولى هذا الموسم أمام التعاون في الجولة الماضية، في حين يفتقد لخدمات عدد من اللاعبين المؤثرين في مقدمتهم القائد سلمان الفرج وسالم الدوسري وياسر الشهراني وكويلار وفييتو.في المقابل سيعمد مدرب الاتفاق الفرنسي باتريس كارتيرون إلى تأمين الجوانب الدفاعية ومنع خطورة قوة وسط وهجوم الهلال.
وكان الهلال، أعلن بشكل رسمي تمديد عقد لاعب وسطه الدولي الكولومبي جوستافو كويلار، لمدة عام إضافي حتى 2024.
ونشر عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، مقطع فيديو بعنوان (سأبقى هلاليـا)، ويحتوي على لمسات للكولومبي جوستافو كويلار وتدخلاته الناجحة وكذلك احتفاله بإحدى البطولات ورفع الكأس، وفي نهايته قال اللاعب كويلار «مع كثير من الحب.. سأبقى هلاليـا».
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- تتواصل الغيابات الهلالية المؤثرة وفي مقدمتها القائد سلمان الفرج وسالم الدوسري وياسر الشهراني وكويلار وفييتو.
- الدخول بهدف تعويض الخسارة الأولى هذا الموسم من التعاون في الجولة الماضية.
- غياب الكولومبي كويلار أظهر التنظيم المتواضع في دفاعات الهلال.
- جاهزية المدافع الكوري جانغ هيون سو في لقاء الليلة.
- من المنتظر تواجد المهاجم صالح الشهري في دكة بدلاء الهلال في لقاء الليلة.
- اكتساح هلالي تاريخي في مواجهات الاتفاق.
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- سيعمد الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الاتفاق إلى تأمين الجوانب الدفاعية ومنع خطورة قوة وسط وهجوم الهلال.
- الاعتماد على التونسي نعيم السليتي ومحمد الكويكبي في طرفي الملعب وأمامهما التركي بيرات اوزديمير لاستغلال المساحات في دفاعات الهلال.
- مهمة مضاعفة لثنائي خط منتصف دفاع الاتفاق داركو فيلكوفسكي ومارسيل تيسيران في لقاء الليلة في مراقبة ثنائي هجوم الهلال موسى ماريغا وإيغالو.
- وجود الحارس البرازيلي باولو فيكتور قوة وصمام أمان لمرمى الاتفاق.
- استمرار غياب السويدي روبن كوايسون للإصابة.
- أزمة وجود رأس حربة صريح في الاتفاق نتيجة عدم قناعة كارتيرون بالفرنسي يوسف نياكيتي.
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