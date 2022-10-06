شكرا لقرائتكم خبر الشباب يدافع عن صدارته أمام رائد التحدي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحتضن ملعب الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، عند الساعة التاسعة مساء اليوم «الخميس»، لقاء متصدر دوري روشن السعودي فريق الشباب أمام ضيفه فريق الرائد في الجولة السادسة.

ويواصل فريق الشباب تقديم عروضه المميزة، بعد تحقيق الانتصار في كامل الجولات الـ5 الماضية، بقيادة المدير الفني الإسباني فيسنتي مورينو، ساعيا إلى مواصلة سلسلة الانتصارات عندما يواجه الرائد مساء اليوم.

وكان الفريق الشبابي أنهى استعداده لمواجهة الرائد بتدريبات تكتيكية خصصها المدير الفني مورينو لرسم النهج التكتيكي الذي ينوي تطبيقه في اللقاء.

يتصدر فريق الشباب سلّم الترتيب بـ3 نقاط عن أقرب منافسيه فريق الهلال، ويأمل جمهور الليث في أن يواصل فريقه تقديم المستويات المميزة، والمنافسة على تحقيق لقب الدوري بعد غياب 10 أعوام.

في المقابل، يطمح فريق الرائد بقيادة الروماني ماريوس سوموديكا مدرب الشباب السابق، إلى تحقيق فوزه الرابع هذا الموسم.

وأنهى الرائد استعداده لمواجهة متصدر الدوري بأداء تدريبات لياقية، تلاها تدريبات فنية وجمل تكتيكية ينوي مدرب فريق الرائد تطبيقها في مواجهة اليوم.

مواجهات الفريقين في دوري المحترفين







لعب الفريقان 18 مباراة



فوز الشباب 6



فوز الرائد 4



التعادل 8



آخر مواجهة جمعت الفريقين انتهت بفوز الشباب 2-0 في مايو 2022





أكبر نتيجة في مواجهات الفريقين فوز الشباب 5-2 في 12 سبتمبر 2013



آخر انتصار حققه الرائد على الشباب 19 أغسطس 2020



أسلحة الفريقين





الشباب (بانيغا، ارون سالم، سانتي مينا )



الرائد (تفاريس ،ميتريتا، كريم البركاوي)



هداف مواجهات الفريقين في دوري المحترفين





لاعب الشباب السابق ناصر الشمراني بـ9 أهداف



ملعب المباراة