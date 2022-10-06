رياح الشمال تصطدم بأمواج الدانة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يلتقي الطائي نظيره الخليج على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل، ضمن افتتاحية الجولة السادسة من دوري روشن السعودي لكرة القدم، وسط طموحات مشتركة لدى الجانبين الباحثين عن النقاط الثلاث، رغم الأفضلية الواضحة لدى أصحاب الأرض على صعيد النتائج.

ويأتي الطائي في المرتبة الثامنة بـ9 نقاط، عقب خسارته الأخيرة أمام ضمك بثنائية، ويسعى جاهدا إلى تجاوز هذه الخسارة، والعودة مجددا إلى دائرة الانتصارات، ويدرك البرتغالي بيدرو داكوستا مدرب فريق الطائي مدى أهمية اللقاء، ويبحث عن معالجة الأخطاء التي ظهرت في اللقاء السابق، لذا يتوقع أن يخوض اللقاء بتشكيلة فنية متوازنة نسبيا، رغبة في حسم اللقاء ومصالحة جماهيره عقب النتيجة التي آلت إليها المواجهة السابقة، معتمدا في ذلك على أبرز العناصر الموجودة في صفوفه على الصعيد الأجنبي، كالزامبي ناوليدج موسونا، والجزائري أمير سعيود، والكاميروني كولينز فاي.

في المقابل، يأتي الخليج في المرتبة الـ11 بـ4 نقاط، بعدما حقق انتصاره الأول في الدوري وبصعوبة عبر بوابة الباطن بهدف وحيد، ويسعى إلى مواصلة صحوته الإيجابية وخطف النقاط الثلاث، ومن المتوقع أن يستغل البرتغالي بيدرو إيمانويل مدرب فريق الخليج النشوة المعنوية لدى الفريق، رغم افتقاده خدمات اللاعب رياض الإبراهيم لإصابته بالرباط الصليبي، سعيا إلى تحقيق الفوز الثاني للفريق والوصول إلى النقطة السابعة، يحفزه في ذلك وجود ثنائي الهجوم الألباني سوكول تسيكاليشي، والكولومبي برايان رياسكوس، إضافة إلى قلب الدفاع المخضرم الجزائري جمال الدين بلعمري.

من مواجهات الطائي والخليج

