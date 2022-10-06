عقب ثبوت تزويره رخصة تدريبية .. بيان إتحاد الكرة بشأن المدرب المزور

الشارقة - اميمة ياسر - أصدر اتحاد الكرة بيانًا رسميًا، مساء اليوم الأربعاء، يوضح فيه موقفه من إيقاف أحد المدربين المصريين من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عقب ثبوت تزويره رخصة تدريبية.

وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي برئاسة ريمون هاك، قررت في وقت سابق منع المدرب المصري أحمد عادل إبراهيم من ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم الأفريقية لمدة خمس سنوات بسبب تزوير الرخصة التدريبية الخاصة به.

وأوضح اتحاد الكرة في بيانه حقيقة ما تداولته وسائل الإعلام في الساعات الأخيرة، حول مخاطبة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، فيما يتعلق بإيقاف أحد المدربين المصريين، عقب ثبوت تزويره رخصة تدريبية.

وقال البيان: "القرار صدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بإيقاف المدرب، بعد تقديمه رخصة منسوبة إليه، وثبت لدى الاتحاد الأفريقي عدم تواجد اسم المدرب بين الحاصلين على الرخص التدريبية الصادرة منه".

وأضاف: "الرخص التدريبية بمختلف فئاتها لا يتم إصدارها عن طريق الاتحاد المصري لكرة القدم، حيث يصدرها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم".

وتابع: "يقوم الاتحاد المصري لكرة القدم ممثلًا في الدكتور جمال محمد علي مدير إدارة المدربين بالاتحاد بمراجعة أسماء جميع المدربين المصريين الحاصلين على دورات تدريبية، بشكل مباشر مع الاتحاد الإفريقي، لعمل حصر كامل بأسماء جميع المدربين المصريين الحاصلين على الرخص التدريبية بمختلف فئاتها".