شكرا لقرائتكم خبر عن بدء وصول الفرق المشاركة فى بطولة شمال أفريقيا للمدارس بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ اليوم الأربعاء وصول الفرق المشاركة في بطولة شمال أفريقيا للمدارس، التي تنطلق يوم الجمعة المقبل بالأراضي المصرية.

وينظم الاتحاد المصري لكرة القدم النسخة الأولى لكأس شمال أفريقيا للمدارس، حيث قام مجلس إدارة الاتحاد برئاسة جمال علام بتشكيل اللجنة المنظمة للبطولة، التي تعد إحدى البطولات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للمدارس، المؤهلة بدورها لنهائيات كأس العالم للمدارس.

واستقبل وليد العطار، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، وفد اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم، برئاسة رضا كريّم المدير التنفيذي للاتحاد، تمهيدًا لانطلاق منافسات البطولة.