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القاهرة - سامية سيد - شهدت الساحة الرياضية العديد من الأحداث المهمة، منها اتحاد الكرة عن المدرب الموقوف: أبلغنا الكاف بموقفه منذ سنتين، والزمالك يخسر أمام الأفريقى التونسى فى بطولة أفريقيا لليد، ونرصد فى التقرير التالى أهم 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأربعاء 5/ 10/ 2022.

اتحاد الكرة عن المدرب الموقوف: أبلغنا الكاف بموقفه منذ سنتين

كشف جمال محمد على مدير إدارة المدربين بالاتحاد المصري لكرة القدم، تفاصيل جديدة فيما يخص المدرب أحمد عادل عبد الرحمن إبراهيم الذى صدر قرار من الاتحاد الأفريقي بإيقافه لمدة خمس مواسم بتهمة تزوير الرخصة التدريبية (A).

فيوتشر يصل مطار روبرتس الدولى لمواجهة كالون بالكونفدرالية

وصلت بعثة فريق الكرة بنادى فيوتشر، قبل قليل، مطار روبرتس الدولى وذلك استعداداً لمواجهة كالون إف سي في مباراة ذهاب دور الـ 32 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك يخسر أمام الأفريقى التونسى فى بطولة أفريقيا لليد

خسر فريق كرة اليد بنادى الزمالك من نظيره الأفريقى التونسى بنتيجة 33/31 ، فى رابع مبارياته ببطولة أفريقيا للأندية التى تستضيفها تونس وتستمر حتى يوم 9 أكتوبر الجارى.

مصر تحصد 10 ميداليات فى اليوم الأول للبطولة العربية للدراجات بالقاهرة

انطلقت صباح اليوم منافسات البطولة العربية لدراجات المضمار المقامة بالقاهرة في الفترة من 5 وحتى 9 أكتوبر الجاري، بمشاركة 120 لاعبا ولاعبة يمثلون 9 دول، وتحت إشراف الاتحاد العربي للدراجات برئاسة الشيخ فيصل بن حميد القاسمي.

رسمياً.. أسوان يضم أحمد حمودي موسمين في صفقة انتقال حر

نجح مسؤولو فريق أسوان، في إتمام التعاقد مع احمد حمودي لاعب الأهلي والزمالك السابق، وذلك ضمن خطة تدعيمات الفريق الجنوبي استعداداً للمشاركة في الدوري الممتاز الموسم المقبل.

الأهلى يهزم الترجى التونسى 28/ 21 فى بطولة أفريقيا لليد

فاز فريق كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره الترجى التونسى بنتيجة 28/21 فى رابع لقاءاته ببطولة أفريقيا للأندية التى تستضيفها تونس، وتستمر حتى 9 أكتوبر الجارى.

بيرسي تاو يقترب من الانتظام في تدريبات الأهلي الجماعية

تأكد غياب بيرسي تاو عن مباراة فريقه ضد الاتحاد المنستيري يوم الأحد المقبل في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا بسبب عدم الجاهزية الفنية والبدنية.