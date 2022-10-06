شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يوضح حقيقة إيقاف مدرب مصرى 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانا حول واقعة ايقاف مدرب مصري لمدة خمس سنوات بتهمة تزوير الرخصة التدريبية وجاء البيان كالتالي:

بشأن ما تداولته وسائل الإعلام في الساعات الأخيرة، حول مخاطبة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "CAF" نظيره المصري، فيما يتعلق بإيقاف أحد المدربين المصريين، عقب ثبوت تزويره رخصة تدريبية، يود الاتحاد المصري لكرة القدم توضيح الآتي:

القرار صدر من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "CAF" بإيقاف المدرب، بعد تقديمه رخصة منسوبة إليه، وثبت لدى الاتحاد الأفريقي عدم تواجد اسم المدرب بين الحاصلين على الرخص التدريبية الصادرة منه.

الرخص التدريبية بمختلف فئاتها لا يتم إصدارها عن طريق الاتحاد المصري لكرة القدم، حيث يصدرها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "CAF".

يقوم الاتحاد المصري لكرة القدم ممثلًا في الدكتور جمال محمد علي مدير إدارة المدربين بالاتحاد بمراجعة أسماء جميع المدربين المصريين الحاصلين على دورات تدريبية، بشكل مباشر مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، لعمل حصر كامل بأسماء جميع المدربين المصريين الحاصلين على الرخص التدريبية بمختلف فئاتها.