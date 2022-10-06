شكرا لقرائتكم خبر عن التايكوندو يطير إلى لبنان للمشاركة فى البطولة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت بعثة منتخب التايكوندو إلى بيروت للمشاركة فى بطولة لبنان الدولية، وكذلك البطولة العربية والتى تقام فى الفترة من 6 إلى 12 أكتوبر الحالى. وتأتى المشاركة فى البطولة ضمن الاستعداد للمشاركة في بطولة الجائزة الكبرى وبطولة العالم للتايكوندو، وتضم البعثة خالد محمود نائب رئيس الاتحاد كريستال للبعثة، بالإضافة إلى 13 لاعبا ولاعبة.

ومن المقرر أن يتم من خلال بطولة لبنان اختيار أفضل العناصر التى ستشارك فى بطولة العالم، ووفقا للبرنامج الذى تم وضعه من جانب محمد عجيزة عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف العام على المنتخب الأول.