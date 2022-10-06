شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادي الأهلي اليوم الأربعاء 5/ 10/ 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخبار النادي الأهلي اليوم الأربعاء 5/ 10/ 2022، حيث شهد النادي العديد من الأحداث المهمة، منها محمود كهربا فى جلسة استشفاء قبل انطلاق الدورى الجديد.

عبد القادر: الأهلي هدفه الفوز بكل البطولات..ولست"أنانى"

أكد أحمد عبد القادر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية الأهلي لمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي

محمود كهربا فى جلسة استشفاء قبل انطلاق الدورى الجديد

خضع محمود كهربا، لاعب وسط الأهلى، لجلسة استشفاء في النادى الأهلى، إذ يستعد الأهلي لمواجهة فريق الاتحاد المنستيري التونسي يوم 9 أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

بفارق 79 نقطة.. الأهلى يهزم الميناء اليمنى 132 / 53 بالبطولة العربية للسلة

تغلب فريق سلة الاهلى على نظيره الميناء اليمنى بنتيجة 132 / 53 فى أولى مباريات البطولة العربية التى تقام بالكويت وتستمر حتى 15 أكتوبر الجارى.

الأهلى يهزم الترجى التونسى 28/ 21 فى بطولة أفريقيا لليد

فاز فريق كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره الترجى التونسى بنتيجة 28/21 فى رابع لقاءاته ببطولة أفريقيا للأندية التى تستضيفها تونس، وتستمر حتى 9 أكتوبر الجارى.

بيرسي تاو يقترب من الانتظام في تدريبات الأهلي الجماعية

تأكد غياب بيرسي تاو عن مباراة فريقه ضد الاتحاد المنستيري يوم الأحد المقبل في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا بسبب عدم الجاهزية الفنية والبدنية.