شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الاسماعيلي يكرم بطلة العالم في اعلام الشواطئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مجلس إدارة الإسماعيلي على استقبال وتكريم هالة صدقى بطلة النادي ومنتخب مصر بعد عودتها من منافسات بطولة العالم في إيطاليا.

وكانت هالة صدقي قد توجت بالذهبية الأولي لمصر في منافسات التتابع (4×90) بجانب فضية منافسات اعلام الشواطىء في بطولة العالم التي أقيمت مؤخراً بإيطاليا.

شهد التكريم المهندس خالد زين نائب رئيس مجلس الإدارة و المحاسب وحاتم حجازي أمين الصندوق و الاستاذ عاطف زايد الاعلاميه نانسي القاضي عضوي مجلس ادارة النادي

وحرص الاعضاء على تهنئة البطلة والإشادة بما حققه من إنجازات وميداليات تعبث عن الفخر مشددين على ضرورة السعي نحو التتويج بمزيد من الميداليات قبل أن يتم إلتقاط مجموعة من الصور التذكارية مع مشروع مصر الأوليمبي القادم .

من جانبه فقد قرر المهندس خالد زين على تخصيص مكافآة من نفقته الخاصة إلى البطلة سعياً لتحفيزها من أجل حصد مزيد من الميداليات فضلاً عن رفع فريقها ومنتخب بلادها لعنان السماء وتم تسليمها الشيك الخاص بالمكافأه خلال الاحتفاليه .