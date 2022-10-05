الامارات | 5 ميداليات لمنتخب الدراجات في اليوم الأول لبطولة العرب للمضمار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز نجوم المنتخب الوطني للدراجات الهوائية أمس، خمس ميداليات ملونة، بواقع ذهبيتين وثلاث فضيات، وذلك في اليوم الأول من البطولة العربية للمضمار التي تقام في ضيافة العاصمة المصرية القاهرة، بمضمار الدراجات الدولي، وتستمر منافساتها حتى التاسع من الشهر الجاري. وحقق المنتخب الوطني نتائج لافتة في اليوم الأول، حيث تساوى في عدد الميداليات مع المنتخب المصري، قبل استكمال باقي السباقات.

ونجحت صفية الصايغ في حصد أول ميدالية ذهبية للإمارات في سباق 500 متر، وأحرز بعدها سيف معيوف، بطل طواف صلالة أخيراً، ذهبية سباق الاسكراتش في ختام اليوم الأول، بعد أن قدم سباقاً قوياً نجح فيه أيضاً أحمد المنصوري في حصد الميدالية الفضية، بينما تكفلت البطلة الصاعدة هدى حسين، بإحراز فضيتين في اليوم الأول على مستوى فئة «الشابات»، في سباقي الاسكراتش، و500 متر شابات.

وأكدت المهندسة خلود الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الدراجات، في تصريح صحافي، سعادتها بالمستوى الرائع الذي قدمه المنتخب في اليوم الأول والتطور الكبير فيما يتعلق بمستوى الفتيات، خصوصاً أن المنتخب ينافس منتخبات عريقة في رياضة الدراجات مثل مصر والجزائر والمغرب والسعودية، وتوقعت تحقيق المزيد من الإنجازات والميداليات في باقي أيام البطولة.

وشهد سباق الاسكراتش رجال منافسة قوية وكبيرة بين المنتخبات، في السباق الذي شارك فيه 10 دراجين من مصر والإمارات والجزائر والمغرب والسعودية والسودان وعمان، ونجح فيه سيف معيوف بالقيام بسباق مميز من البداية، ليفرق بدورة كاملة عن المتسابقين، ويحافظ على هذا الفارق حتى آخر السباق الذي نجح فيه أحمد المنصوري بتحقيق الميدالية الفضية أيضاً.

الميداليات الـ 5:

■ ذهبية صفية الصايغ (سباق 500 متر).

■ ذهبية سيف معيوف (سباق الاسكراتش).

■ فضية أحمد المنصوري (سباق الاسكراتش).

■ فضيتان لهدى حسين (في سباقي الاسكراتش و500 متر).