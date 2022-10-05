شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يفوز على الحمام 2/3 في الودية الرابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في رابع تجاربه الودية استعدادا للموسم الجديد فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب على الحمام بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جرت بينهما اليوم في ملعب فندق الإقامة بالإسكندرية.

وانتهى الشوط الأول بتعادل المقاولون العرب مع الحمام بهدفين لكل منهما عن طريق امادو نياس وفاروقا نور الدين ثم نجح أحمد فوزي في إحراز الهدف الثالث والفوز في الشوط الثاني.

شهدت المباراة ندية كبيرة من الفريقين وحرص الجهازين الفنيين على منح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين.

ومن جانبه أكد شوقي غريب المدير الفني على أهمية المباريات الودية في تجهيز اللاعبين للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يلعب الفريق مباراة ودية غدا أمام مالية كفر الزيات في ختام معسكره الحالي بالإسكندرية على أن تنطلق المرحلة الثالثة والأخيرة من الإعداد السبت المقبل بالجبل الأخضر والتي تشهد مباراتين وديتين أمام انبي ثم طلائع الجيش ليكون بعدها الفريق جاهزا للدوري الممتاز.