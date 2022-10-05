شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 5/ 10/ 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 5/ 10/ 2022، العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها وضع برنامج تدريبي خاص للبنيني سامسون أكينيولا مهاجم الأبيض الجديد خلال مران اليوم الأربعاء، لتجهيزه للمباريات المقبلة.

الزمالك يخسر أمام الأفريقى التونسى فى بطولة أفريقيا لليد

خسر فريق كرة اليد بنادى الزمالك من نظيره الأفريقى التونسى بنتيجة 33/31 ، فى رابع مبارياته ببطولة أفريقيا للأندية التى تستضيفها تونس وتستمر حتى يوم 9 أكتوبر الجارى.

"أوباما" يخوض تدريبات إضافية بالتسديد على المرمى خلال مران الزمالك

خاض يوسف إبراهيم "أوباما" صانع ألعاب فريق الزمالك، تدريبات إضافية بعد مران الفريق اليوم الأربعاء الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

فيريرا يعد سيف جعفر بالفرصة فى الزمالك

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك جلسة خاصة مع سيف فاروق جعفر لاعب وسط الفريق الشاب بعد انتهاء التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

عبد الله جمعة يؤدي تدريبات منفردة في "الجيمانيزيوم"

خاض عبدالله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات منفردة في صالة الجيمانيزيوم بالنادي على هامش مران الفريق اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

"شيكابالا وعاشور" يؤديان تدريبات خاصة فى مران الزمالك

أدى محمود عبد الرازق "شيكابالا" وإمام عاشور ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجا تدريبيا خاصا تحت إشراف أندرية فيليب سوزا مدرب الأحمال.

"فيريرا" يضع برنامجا خاصا لـ"سامسون" استعدادا للموسم الجديد

وضع الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا برنامجا تدريبيا خاصا للبنيني سامسون أكينيولا مهاجم الأبيض الجديد خلال مران اليوم الأربعاء.