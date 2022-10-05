شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يصل مطار روبرتس الدولى لمواجهة كالون بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وصلت بعثة فريق الكرة بنادى فيوتشر، قبل قليل، مطار روبرتس الدولى وذلك استعداداً لمواجهة كالون إف سي في مباراة ذهاب دور الـ 32 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي تقام يوم 9 أكتوبر الجاري، وأكد محمد عبدالكريم، المدرب العام لفريق نادي فيوتشر، إن ناديه يواجه أزمة قبل لقاءه الأفريقي المقبل أمام كالون السيراليوني، وقال عبد الكريم أن ملعب مباراة كالون أرضيته سيئة للغاية وهو من النجيل الصناعي.

وتأكدت جاهزية محمد رضا بوبو لاعب وسط فيوتشر للمباراة المقبلة، بعد تعافيه من إصابة الكدمة في السمانة والتي تعرض لها خلال مشاركته في إياب الدور التمهيدي الأول أمام بول الأغندي والتي انتهت بفوز فيوتشر بهدف نظيف، وكان فيوتشر قد تأهل إلى دور الـ 32 بعد تخطيه بول الأوغندي بهدف نظيف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بدور الـ 64.

من ناحية أخرى، أعلن نادي كولورادو سبرينجس الأمريكي، عبر موقعه الرسمي عن انتقال مهاجمه الغيني حاجي باري إلى فريق فيوتشر بداية من الموسم المقبل، وذلك في إطار خطة فيوتشر لدعم صفوفه، ويشارك كولورادو سبرينجس في دوري الدرجة الثانية الأمريكي وخاض حاجى بارى صاحب الـ29 عاما 187 مباراة سجل خلالها 84 وصنع 22، كما أكد النادي في بيانه، أن قيمة الصفقة الرسمية لن يتم الإفصاح عنها، وذلك طبقا لقوانين الاتحاد الأمريكي لكرة القدم، ولكنها الصفقة الأعلى تاريخيا.