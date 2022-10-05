شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. ماذا قدم البنينى سامسون أكينولا في مسيرته قبل رحلته مع الزمالك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي الزمالك التعاقد مع البنيني سامسون أكينولا قادما من كاركاس الفنزويلي، ليكون الصفقة السادسة للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية استعدادا للموسم الجديد.

وتعاقد الزمالك مع المغربى زكريا الوردى من الرجاء، والسنغالى إسماعيلا نداى، ونبيل عماد دونجا وعمر جابر من بيراميدز، ومصطفى الزنارى من طلائع الجيش، بالإضافة إلى إعادة محمد صبحى بعد انتهاء إعارته مع فاركو.

وانتظم البنيني سامسون في تدريبات الزمالك أمس الثلاثاء بعد الإعلان عن انضمامه للفريق الأبيض بشكل رسمي، ويخضع حاليا لبرنامج تدريبى لتجهيزه للمباريات المقبلة.

ونستعرض أرقام البنينى سامسون أكينولا قبل رحلته مع الزمالك رقماأفي التقرير التالى..

لعب: 88 مباراة

سجل: 33 هدفا

صنع: 12 هدفا

الكروت: 19 إنذارا

عدد الدقائق: 6948 دقيقة

السن: 22 عاما

ووضع الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، برنامجا تدريبيا خاصا للبنيني سامسون أكينيولا مهاجم الأبيض الجديد خلال مران الأربعاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي .

وتولى أندريه فيليب سوزا مدرب الأحمال بالزمالك، الإشراف على البرنامج التدريبي الخاص بسامسون، لتجهيزه من الناحية الفنية والبدنية قبل الانضمام للتدريبات الجماعية.

وأدى سامسون بعض التدريبات بالكرة والتسديدات المتنوعة والمرور من الحواجز الحديدية، بجانب بعض التدريبات البدنية.