شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب البادل يعسكر في أسبانيا استعدادا لكأس وبطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الاتحاد المصري للبادل برئاسة أحمد غتوري اقامة معسكر للمنتخب الوطني في العاصمة الاسبانية مدريد استعدادا لخوض منافسات بطولة premier padel التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 24 وحتى 30 أكتوبر الجاري وبطولة العالم في نوفمبر المقبل .

ويدخل المنتخب المعسكر بداية من الجمعة المقبل ويستمر حتي يوم 18 من اكتوبر الجاري تحت اشراف المدير الفني بابلو سيستي

وتعد بطولة premier padel إحدى بطولات الجائزة الكبرى لرياضة البادل في العالم وتلعب تحت إشراف الاتحاد الدولي للبادل ويتنافس فيها أفضل المصنفين عالميا وأقيمت في إسبانيا وفرنسا وإيطاليا والمكسيك وقطر.

وتأهل المنتخب المصري لرجال البادل إلى نهائيات كأس العالم المقرر إقامتها نوفمبر المقبل بدولة قطر.

وصعد الفراعنة إلى كأس العالم عقب فوزهم بتذكرة التأهل عن قاراتي أفريقيا وآسيا والتي استضافتها مصر خلال الفترة من 1 وحتى 3 سبتمبر الجاري على ملاعب Sr Padel.

وكان المنتخب فاز في المباراة النهائية من التصفيات على المنتخب الإيراني بنتيجة 2 - 1 بعد مباراة دامت لـ 6 ساعات .

ويضم منتخب مصر للبادل 8 لاعبين هم أحمد علاء وخالد ناجي وسيف أبو سنة ويوسف حسام وأحمد نظير وعلي زغلول وجورج واكيم وتامر حنه.

تحت قيادة فنية للأرجنتيني بابلو سيستي وكارلوس بوتزوني المستشار الفني وعلي مظهر للأحمال البدنية وزياد ياسر المنسق العام.