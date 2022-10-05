شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يفوز على طلائع الجيش وديا بهدفين دون رد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، على طلائع الجيش بهدفين نظيفين فى المباراة الودية التى أقيمت مساء اليوم – الأربعاء – على ملعبه الرئيسي بالإسماعيلية، أحرزهما حازم مرسي والتونسي فراس شواط.

بدأ الفريق بتشكيل مكون من محمد فوزي فى حراسة المرمي وحمدي النقاز وإياد العسقلاني ومحمد هاشم وأحمد محسن فى خط الدفاع ومحمد حسن وعمر الوحش ومحمد الشامي وصالح جمعه وأحمد مدبولي فى خط الوسط وحازم مرسي فى خط الهجوم.

وفى الشوط الثاني دفع الجهاز الفني للفريق بقيادة الاسباني خوان جاريدو بكلا من فراس شواط وعمر الساعي ومحمود الشبراوي ومحمد بيومي ومحمد عبد السميع ونور الزمان الزموري ومحمد دسوقي ومصطفي فارس وكريم عرفات.

وتأتي هذه المباراة فى إطار سلسلة مباريات الدراويش الودية استعدادًا للموسم الكروي الجديد، حيث أدي الفريق مباراتين خلال معسكره الأخير بالقاهرة ضد العبور والسكة الحديد على التوالي، ويتبقي له مباراة آخرى أمام البنك الأهلي يوم 10 أكتوبر الجاري على ملعبه بالإسماعيلية.